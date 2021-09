Dr. Disrespect verklagt Streaming-Plattform Twitch

Die Posse um Dr. Disrespect und der Streaming-Plattform Twitch geht in die nächste Runde © Dr. Disrespect

Einnahmen sind eingebrochen

Dass große Streamer wie er fürstlich verdienen, ist kein Geheimnis. Und auch wenn der Multimillionär nicht am Hungertuch nagt, sind seine Einnahmen aufgrund des erzwungenen Plattformwechsels massiv eingebrochen. Dr. Disrespect selbst hat behauptet, dass er auf YouTube, wo er auf über drei Millionen Followern sitzt, nur noch ein Viertel von dem verdient, was er früher bei Twitch einspielte.

In einem jüngeren Stream erklärte er: „Der Bann hat uns nicht nur finanziell getroffen, sondern auch unsere Partnerschaften beeinträchtigt. Die Beziehungen, die wir zu Activision, EA und all den großen Sponsoren aufgebaut haben (…) Das erste, das man sieht, wenn man mir sucht, ist der Lamborghini. Schon klar, aber man liest auch über den Bann und dass keine Gründe genannt werden. Glaubt ihr, dass ein renommiertes Unternehmen wie Nike mit so einem Fragezeichen zusammenarbeiten würde? Oder Disney? Es ist verdammt beschissen. Keine Ahnung, wie ich es sonst ausdrücken soll.“