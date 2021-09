Ligue 1: Jerome Boateng zu Olympique Lyon ein Rückschritt?

Wegen Messi? Darum ist Boateng in die Ligue 1 gewechselt

Jérôme Boateng schließt sich Olympique Lyon an. Ist das Engagement bei einem Klub, dessen Glanz verblasst ist, ein Rückschritt?

Jérôme Boateng zu Olympique Lyon: für das französische Fachmagazin l‘Équipe nicht weniger als “eine Explosion am Ende des Sommermarktes“.

Der Weltmeister von 2014 schließt sich einem Klub mit großen Namen im französischen Fußball an, der allerdings schon länger keine sportlichen Schlagzeilen mehr schreibt, die weit über die Landesgrenzen hinaus gehen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

“Ich mag es, gegen die Besten der Welt anzutreten”

“Die französische Liga ist immer attraktiv. Nach diesem verrückten Transfer-Fenster zieht sie nun auch andere Spieler an”, sagte Boateng bei seiner Vorstellung. “Für mich persönlich hat es natürlich eine Rolle gespielt, aber ich habe mich nicht für den Wechsel entschieden, weil Messi oder andere Spieler hierher gekommen sind. Aber so mag ich es am meisten: gegen die besten Spieler der Welt anzutreten. Mit Leo Messi habe ich gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand sagen kann, dass er gute Erfahrungen mit ihm als Gegner hatte.”

Boateng, der beim FC Bayern nach zehn Jahren keinen neuen Vertrag mehr bekam , wird mit Lyon nicht in der Champions League vertreten sein.

Bahnt sich also ein ruhiger Abschied von der großen Fußballbühne an? Oder will er mit seinem Wechsel zum großen Sturm gegen das übermächtig erscheinende Paris Saint-Germain blasen?