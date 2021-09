Anzeige

Tennis, US Open: Lindsey Vonn saß wegen Hurrikan Ida im Arthur Ashe Stadion fest Wegen Hurrikan! Vonn saß bei US Open fest

US Open: Das letzte Grand Slam des Jahres

Aufgrund des Unwetters in New York werden die US Open von heftigen Winden und Regenfällen ausgebremst. Auch Ski-Star Lindsey Vonn ist von Hurrikan Ida betroffen.

In New York sieht es in Sachen Wetter aktuell wahrlich nicht gut aus. Starke Winde und heftige Regenfälle haben bei den US Open für Chaos gesorgt. (US Open seit Montag täglich im LIVETICKER)

Die Ausläufer des Hurrikan Ida trafen am Mittwoch die Anlage im Flushing Meadows Park.

Stühle flogen umher, viele Partien mussten unterbrochen werden – oder wie die von Angelique Kerber sogar komplett verschoben. Lediglich auf dem überdachten Center Court konnten die Spieler den Wetterkapriolen entfliehen.

Vonn saß im Stadion fest

Während viele Sportler bis weit nach Mitternacht auf der Anlage bleiben mussten, weil Großteile der Stadt überflutet wurden, saß auch Lindsey Vonn fest.

Die ehemalige Skifahrerin war als Zuschauerin vor Ort und musste länger als gedacht bleiben. Bei Twitter schrieb sie: „Verrückter Regen und Überschwemmungen in New York City. Ich sitze im Arthur Ashe Stadion fest... Hoffentlich sind alle in Sicherheit.“

Alle Zuschauer, die sich während des Unwetters auf der Anlage befunden haben, wurden von den Organisatoren aufgefordert, in Gebäuden Schutz zu suchen.

Am Donnerstag soll es aber bei besserem Wetter weitergehen und die ausgefallenen Spiele nachgeholt werden.

