Paralympics, Dreirad: Jana Majunke siegt im Straßenrennen - schon zweite Goldmedaille

Jana Majunke durfte sich in Tokio schon zweimal über eine Goldmedaille freuen © Imago

Großer Erfolg für Jana Majunke. Bei den Paralympics in Tokio schnapp sich die Dreiradfahrerin bereits die zweite Goldmedaille. Auch Silber geht im Straßenrennen an Team D.

Dreiradfahrerin Jana Majunke hat sich die zweite Goldmedaille bei den Paralympics in Tokio gesichert. Nach ihrem Sieg im Zeitfahren triumphierte die 31-Jährige vom BPRSV Cottbus auch im Straßenrennen auf dem Fuji International Speedway über 26,4 km vor ihrer Teamkollegin Angelika Dreock-Käser.

Majunke lag beim deutschen Doppelsieg in der Startklasse T1-2 in 1:00:58 Stunden 2:42 Minuten vor Dreock-Käser, die im Zeitfahren Dritte geworden war. Für Majunke, die spastische Bewegungsstörungen hat, war es nach Bronze in Rio auf der Straße die dritte Paralympics-Medaille.