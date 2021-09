Tennis, US Open: Match von Angelique Kerber wegen Regen und Wind abgesagt

US Open: Das letzte Grand Slam des Jahres

Unglücklicher Abend für Angelique Kerber. Bei den US Open muss das Match der Deutschen aufgrund von Ausläufern des Hurrikans Ida abgesagt werden.

Das Zweitrundenmatch bei den US Open von Spitzenspielerin Angelique Kerber gegen die Ukrainerin Angelina Kalinina ist am Mittwochabend (Ortszeit) abgesagt worden. (US Open seit Montag täglich im LIVETICKER)