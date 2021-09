Anzeige

AEW Dynamite: CM Punk zeigt erstmals wieder seinen Finisher Diese Aktion haben Wrestling-Fans vermisst

Jeff Parker bei AEW Dynamite seinen Finisher GTS © AEW

Martin Hoffmann

CM Punk legt erstmals seit seinem denkwürdigen Comeback für AEW wieder Hand im Ring an - und packt unter dem Jubel der Fans seinen alten Finisher wieder aus.

Das Comeback-Match von CM Punk rückt immer näher - und nun gab es eineinhalb Wochen nach dem denkwürdigen „First Dance“ nochmal einen umjubelten Vorgeschmack.

Bei der TV-Show AEW Dynamite wandte sich die zurückgekehrte Wrestling-Legende nochmal ans Publikum, um über sein Duell der Generationen mit Jungstar Darby Allin beim Pay Per View All Out am Sonntag zu sprechen.

Punks Auftritt wurde von drei Störenfrieden unterbrochen, die den „Best in the World“ attackierten und erstmals seit seiner Rückkehr zwangen, Hand anzulegen (Darum sind CM Punk und Ex-Arbeitgeber WWE so bitter zerstritten).

Die Szenerie mündete in einem umjubelten Moment: Punk packte die Aktion aus, die seine Fans seit sieben Jahren vermisst hatten: seinen Finisher, den Go To Sleep (GTS).

CM Punk, Darby Allin und Sting beseitigen Störenfriede

Opfer der Aktion war Jeff Parker von dem frisch verpflichteten Tag Team 2point0 (Ever-Rise bei WWE). Zusammen mit Partner Matt Lee und dem recht hoch gehandelten Talent Daniel Garcia attackierten die beiden Punk während dessen Ansprache.



Allin - selbst mit Garcia verfeindet, bei Rampage am Freitag gibt es noch ein Match der beiden - kam Punk zu Hilfe, gemeinsam mit seinem legendären Mentor Sting. Gemeinsam mit Punk gewannen sie die Oberhand über Garcia und 2point0 und verpassten den anderen Rivalen auch ihre jeweiligen Spezialaktionen.

Das Segment endete mit einem Blickduell zwischen Punk und Allin und einem Statement von Sting, der Punk seiner Hochachtung versicherte und erklärte, dass er sich am Sonntag aus dem Match raushalten würde.

Vor AEW All Out: Kenny Omega und Young Bucks als Fallensteller

Auch ansonsten stand die Dynamite Episode im Zeichen des Hypes für All Out am Sonntag, die beiden anderen Hauptmatches standen am Ende im Zentrum, als World Champion Kenny Omega und die Tag-Team-Titelträger The Young Bucks ihre jeweiligen Herausforderer in eine Falle lockten.

Fünf Tage, nachdem sich die Lucha Bros. vor den Augen des begeisterten NBA-Superstars Giannis Antetokounmpo mit einem Sieg über den Jurassic Express eine Titelchance gegen die Bucks verdient hatten, taten sich Rey Fenix und Penta El Zero Miedo nun mit dem Express gegen die Bucks sowie die Good Brothers zusammen.

Fenix und Penta verblüfften die Bucks mit einigen cleveren Kontern von deren Spezialaktionen, verloren am Ende aber dennoch, als Fenix isoliert wurde und schließlich den Meltzer Driver der Champions einsteckte.

Es folgte eine gemeinsame Attacke der gesamten The-Elite-Gruppierung auf die Publikumslieblinge, Anführer Omega kam hinzu - und provozierte damit den Gegenangriff seines All-Out-Gegners Christian Cage.

Omega machte dann jedoch klar, dass das genau so gedacht war, er ließ den Stahlkäfig herunterkommen, in dem am Sonntag das Bucks-Lucha-Bros.-Duell stattfindet - so dass Cage, Fenix und Penta darin gefangen und der Übermacht ausgeliefert waren. Mit weiteren Attacken auf die drei endete die Show.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 1. September 2021

Santana & Ortiz besiegen FTR

Orange Cassidy besiegt Jack Evans

Powerhouse Hobbs besiegt Brian Cage

Tay Conti besiegt Penelope Ford