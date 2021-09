Filip Kostic: So liefen die Verhandlungen zwischen Frankfurt und Lazio

Wilde Tage rund um Filip Kostic

In Frankfurt zeigten sich die Verantwortlichen nach SPORT1 -Informationen verwundert über diese Version der Dinge. Es waren wilde Tage rund um Kostic, ein Wechsel kam am Ende nicht zustande.

Technische Probleme und eine falsche E-Mailadresse

Das Problem lag allerdings in Rom. Die ersten Versuche, eine E-Mail an den Main zu versenden, gingen am Freitagnachmittag laut Eintracht aufgrund von Serverproblemen schief, das Schriftstück erreichte Frankfurt nicht. Dies habe Lazio in der Kommunikation mit den Hessen gar offen zugegeben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)