Cristiano Ronaldo erzielt Rekord-Tore für Portugal in WM-Quali - Ali Daei abgelöst

Cristiano Ronaldo bewahrt Portugal in der WM-Qualifikation mit zwei späten Toren vor einer Blamage. Mit den Treffern schreibt CR7 zugleich Geschichte.

Der kürzlich zu Manchester United zurückgekehrte Superstar bewahrte mit einem späten Doppelpack (89., 90.+6) die Portugiesen beim 2:1 (0:1)-Sieg gegen Irland in der WM-Qualifikation vor einer Blamage. ( SERVICE: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation )

Ronaldo löst Daei als internationalen Rekordtorschützen ab

Damit löste er den früheren Bundesliga-Stürmer Ali Daei als internationalen Rekordschützen ab. Der Iraner hatte in seiner Karriere 109 Länderspieltore erzielt.

„Meilenstein meiner Karriere“: Ronaldo kopiert Messi-Jubel

„Ich freue mich, dass ich zum Sieg beitragen und den Rekord brechen konnte, aber das Wichtigste ist immer das Team“, sagte der neue Weltrekord-Torschütze Ronaldo bei RTP . „Dieser Rekord ist meiner und er ist einzigartig. Ich bin sehr glücklich und es ist ein weiterer Meilenstein in meiner Karriere.“

Beim Torjubel hatte sich Ronaldo das Trikot vom Leib gerissen. Anschließend hielt er es mit beiden Händen in die Höhe, sodass seine Rückennummer 7 vorne zu sehen war.

Die Geste erinnerte an Lionel Messi, der einst im Clásico 2017 gegen Real Madrid nach seinem 500. Tor für den FC Barcelona sein Trikot auf diese Weise präsentiert hatte.

Im Spiel gegen Irland war Ronaldo im ersten Durchgang noch per Elfmeter an Gavin Bazunu gescheitert (15.). John Egan (45.) brachte die Iren in Führung.