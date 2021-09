Positiver Corona-Test: Schweiz ohne Kapitän Xhaka beim Yakin-Debüt

Die Schweiz muss im Länderspiel am Mittwochabend (20.45 Uhr) gegen Griechenland ohne Kapitän Granit Xhaka auskommen.

Wie der Verband SFV rund 20 Minuten vor dem Debüt des neuen Nationaltrainers Murat Yakin in Basel mitteilte, wurde der Mittelfeldspieler vom FC Arsenal positiv auf das Coronavirus getestet.

Xhaka in seinem Zimmer isoliert

“Bei Xhaka wurden am Morgen des Spiels Symptome festgestellt, worauf er umgehend in seinem Zimmer isoliert wurde. Ein Schnelltest fiel negativ aus, der anschließend sicherheitshalber vorgenommene PCR-Test lieferte am Abend ein positives Resultat zutage”, erklärte der SFV.