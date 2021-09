Frauen-CL: VfL Wolfsburg nach Zittersieg auf Gruppenphasen-Kurs

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben weiter gute Chancen auf den Einzug in die Gruppenphase der Champions League.

Die Fußballerinnen von Vizemeister VfL Wolfsburg haben sich zu einer ordentlichen Ausgangsposition für den Einzug in die Gruppenphase der Champions League gezittert.

Im Zweitrunden-Hinspiel gegen Girondins Bordeaux gewann der DFB-Pokalsieger 3:2 (2:1), sollte sich im Rückspiel am kommenden Mittwoch aber konzentrierter präsentieren, um keine böse Überraschung zu erleben.

VfL-Torhüterin Weiß feiert Debüt

Ewa Pajor (13.), Neuzugang Jill Roord (19.) und Kapitänin Dominique Janssen (60.) ließen Wolfsburg jubeln, für die Französinnen trafen Katja Snoeijs (14.) und Mickaella Cardia (70.). Gleich gut zu tun bei ihrem VfL-Debüt bekam die vor zwei Wochen verpflichtete Torhüterin Lisa Weiß, die die am Finger verletzte Katarzyna Kiedrzynek vertrat.

“Wir haben uns selbst in Bedrängnis gebracht”, befand Weiß anschließend: “Das ist ein Spiel, aus dem wir viel lernen können.”

Die TSG Hoffenheim hatte sich am Vortag durch ein 3:0 (1:0) beim schwedischen Rekordmeister FC Rosengard eine komfortable Ausgangslage erarbeitet. In der reformierten Champions League ist aus deutscher Sicht nur Meister Bayern München direkt für die lukrative Gruppenphase qualifiziert, in der pro Team 400.000 Euro Preisgeld garantiert sind.