Akte Antoine Griezmann beim FC Barcelona, nach Wechsel zu Atlético Madrid

Griezmann & Co: Warum nicht Bayern?

Der überraschende Wechsel von Antoine Griezmann ist der größte Hammer am Deadline Day. Grund genug, um die Akte des Franzosen beim FC Barcelona zu öffnen.

Im Sommer 2018 wurde das überdeutlich, als der Franzose in einer eigens für diesen Anlass von Movistar produzierten TV-Show verkündete, wo er im nächsten Jahr spielen wird. “Die Entscheidung” hieß die 30-minütige Sendung, an deren Ende Griezmann sagte: “Ich bleibe.”

Es war eine Entscheidung für Atlético Madrid und gegen den FC Barcelona, der den Offensiv-Star unbedingt nach Katalonien locken wollte. Ein Jahr später gelang das Unterfangen dann doch, am Deadline-Day wurde jedoch überraschend bekannt, dass Griezmann zu Atlético zurückkehrt.

Barca leiht sich Geld für Griezmann-Transfer

Nach der Absage via TV hatten die Verantwortlichen nicht lockergelassen. Sie wollten Superstar Lionel Messi - von dem damals noch undenkbar war, dass er je ein anderes Trikot als das der Blaugrana tragen würde - einen Gefallen tun und wieder zu einem Anwärter auf den Henkelpott werden. Und da passte Griezmann ideal.

So wirklich flüssig waren die Katalanen zwar schon vor drei Jahren nicht mehr, doch für Griezmann lieh sich der Klub dann doch noch eine Stange Geld. Das Ergebnis: Im Sommer 2019 wechselte der Weltmeister für 120 Millionen Euro ins Camp Nou.

Ein Donnerhall auf dem Transfermarkt, den viele Fußball-Fans und -Experten damals als echten Coup einordneten. Zwei Jahre später wissen wir, dass Griezmann sportlich nie das liefern konnte, was sich Barca von ihm versprach. Und wir wissen, dass Griezmann sogar ein Hauptgrund dafür wurde, dass kein neuer Vertrag mit Messi zu Stande kam.

Griezmann harmoniert nicht mit Messi

Doch so wirklich gut begann das erste Kapitel in der Akte Griezmann nicht, denn der Klub musste sich für die Art und Weise, wie der Transfer zu Stande gekommen war, vor dem Sportgericht in Spanien verantworten. Barca soll sich mit Griezmann über einen Transfer besprochen haben, bevor Atlético darüber informiert wurde.