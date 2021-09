NFL: Heimspiel der New Orleans Saints wegen Hurrikan Ida verlegt

Wegen der von Hurrikan Ida im südlichen US-Bundesstaat Louisiana verursachten Schäden müssen die New Orleans Saints ihr erstes Heimspiel in der neuen NFL-Saison auswärts austragen.

Das Duell mit den Green Bay Packers am 12. September wird in der Arena der Jacksonville Jaguars in Florida stattfinden, das gab die NFL am Mittwoch bekannt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)