US Open: Andrea Petkovic scheidet gegen Garbine Muguruza aus

US Open: Das letzte Grand Slam des Jahres

Andrea Petkovic scheitert bei den US Open in Runde zwei. Die Weltranglistenzehnte Garbine Muguruza ist für die 33-Jährige eine Nummer zu groß.

Beherzt gekämpft, aber am Ende doch chancenlos: Andrea Petkovic hat den Drittrundeneinzug bei den US Open verpasst.

Die 33-Jährige aus Darmstadt unterlag der Weltranglistenzehnten Garbine Muguruza aus Spanien 4:6, 2:6. Damit ist nur noch Angelique Kerber als deutsche Teilnehmerin in der Frauenkonkurrenz vertreten. ( Täglich ausgewählte Partien der US Open im LIVETICKER )

Petkovic, deren bestes Abschneiden eine Viertelfinalteilnahme 2011 in New York war, konnte im Louis-Armstrong-Stadium durchaus an ihre überzeugenden Leistungen der Vorwochen anknüpfen und machte es der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin Muguruza, die sie aus vielen gemeinsamen Trainingseinheiten gut kennt, nicht leicht.