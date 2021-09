Hertha BSC: Last-Minute-Deal mit Milan-Star Castillejo scheiterte

Hertha BSC arbeitet am Deadline-Day noch an einer Verpflichtung eines Milan-Stars. Doch der Last-Minute-Deal scheitert.

Am Ende ging Hertha BSC offensichtlich einfach die Zeit aus.

Die Alte Dame arbeitete laut Medienberichten am letzten Tag der Transferperiode noch an einer Verpflichtung von Milan-Star Samu Castillejo. Die Bild-Zeitung vermeldete den Deal am Dienstagabend bereits als fix, doch der Transfer kam dann doch nicht mehr rechtzeitig zustande. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)