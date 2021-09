Vuelta: Roglic fährt ins Rote Trikot - Eiking stürzt

Roglic mit besten Chancen auf Vuelta-Gesamtsieg

Giro-Sieger Bernal bricht ein

Das 18. Teilstück führt das Fahrerfeld am Donnerstag von Salas aus über 162,6 km hoch nach Altu d'El Gamoniteiru. Die 76. Spanien-Radrundfahrt endet am Sonntag mit dem 33-km-Zeitfahren nach Santiago de Compostela - Roglic hatte in Tokio in dieser Disziplin die Goldmedaille gewonnen.