Beachvolleyball: Victoria Bieneck beendet Karriere - folgt jetzt Beben?

“Mit 15 Jahren und vor 15 Jahren bin ich nach Berlin auf das Internat gezogen, um meinen Kindheitstraum von Olympia nachzueifern. Ich habe alles gegeben, was ich habe, um mir diesen Traum zu erfüllen. Dafür hat es leider nicht ganz gereicht, aber ich durfte Deutschland gegen die besten Teams der Welt vertreten und habe unglaubliche Erfahrungen auf der World Tour gemacht. Für mich ist es nun Zeit neue Wege zu gehen und andere Träume zu leben”, wird Bieneck in einer Mitteilung des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) zitiert.

Bieneck und Schneider blicken auf Erfolge

Auch Zukunft von Ludwig und Kozuch ungewiss

Bei “King of the Court” verzichtete Kozuch auf eine Teilnahme, ihre übliche Partnerin Laura Ludwig trat daraufhin mit der Schweizerin Anouk Vergé-Dépré an. Auch bei der DM in Timmendorf ist Kozuch nicht dabei.