Formel 1 prüft Fan-Entschädigung nach Regen-Chaos in Spa

Die Königsklasse und der Promoter in Belgien “sehen sich derzeit verschiedene Möglichkeiten an, um den Ticket-Inhabern unsere Anerkennung und unseren Dank für ihre Hingabe und ihr Engagement auszudrücken”, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Details sollen “so bald wie möglich” verkündet werden.