Gosens: Bundesliga-Traum nur aufgeschoben

Karriere-Highlight und stillste Kabine: Gosens gibt Einblicke in Gefühlchaos bei EM

Robin Gosens hofft weiter auf einen Sprung ins deutsche Fußball-Oberhaus. “Ein Wechsel in die Bundesliga hat nicht geklappt, den Traum muss ich noch mal verschieben, den will ich mir aber noch erfüllen”, sagte der Nationalspieler von Atalanta Bergamo in Interviews mit verschiedenen Medien.