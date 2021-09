DHB-Team: Handball-Bundestrainer Gislason droht mit Abschied - und fordert Änderungen

Alfred Gislason meldet sich mit deutlichen Aussagen zurück. Der Handball-Bundestrainer fordert mehr Zeit für das DHB-Team und weniger Klubs in der Liga. Er droht sogar mit Abschied.

Alfred Gislason ist frustriert. Der aufgeblähte Terminkalender in der Liga und die knapp bemessene Zeit für die Nationalmannschaft haben den Handball-Bundestrainer mürbe gemacht. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der HBL)

“Ich habe es ein Jahr akzeptiert”, sagte Gislason in einem Interview der Sport Bild : “Aber wenn es so weitergeht, dann ...”

Gislason plädiert für kleinere Handball-Bundesliga

Mit der Nationalmannschaft ohne Vorbereitungszeit in ein Turnier zu starten, wie zuletzt in Tokio, “dann aber den Titel holen zu wollen, das habe ich noch nie funktionieren sehen in meinen über 40 Jahren im Handball”.