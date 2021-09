Pelé im Krankenhaus - so geht es Brasiliens Fußball-Idol

Brasiliens Fußball-Nationalheld Pelé ist im Alter von 80 Jahren in ein Krankenhaus in Sao Paulo gebracht worden.

Ernsthafte gesundheitliche Probleme wies Pelé aber zurück, beruhigte bereits alle besorgten Fans. Bei Twitter schrieb Pelé: “Leute, ich bin nicht in Ohnmacht gefallen und bin bei guter Gesundheit.”

Zuletzt hatte sich der dreimalige Weltmeister Mitte August nach dem Tod von Gerd Müller zu Wort gemeldet. “Es ist ein trauriger Tag. Wenn ein so strahlender Star wie Gerd Dich verlässt, ist es nicht möglich, sein Herz nicht schwer werden zu fühlen. Er ist ein Idol für jeden, der den Fußball liebt. Müller war der Anführer, der den deutschen Fußball auf eine neue Stufe gehoben hat. Er war einer der besten Stürmer, die ich jemals gesehen habe, und er war ein großer Mensch. Seine Name wird für immer unvergessen bleiben”, hatte Pelé geschrieben.

Pelé selbst hatte sich in den vergangenen Jahren mehreren Hüftoperationen unterziehen müssen. Auch Probleme an der Wirbelsäule und am Knie machten Pelé zu schaffen.