Pokal-Kracher mit Titelverteidiger Borussia Dortmund live im Free-TV: SPORT1 zeigt das Duell gegen den FC Ingolstadt 04 in der 2. Runde des DFB-Pokals am 26. Oktober

SPORT1 Moderator Thomas Helmer, Experte Stefan Effenberg und Kommentator Markus Höhner © Imago

Großer DFB-Pokal-Abend auf SPORT1 beginnt am Dienstag, 26. Oktober, bereits live ab 18:00 Uhr: Alle Infos zum Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Ingolstadt 04 im “DFB-Pokal Countdown”, Livespiel ab 20:00 Uhr, ab 22:00 Uhr Nachberichterstattung mit Highlights und Analysen

DFB-Pokal Pur mit der Zusammenfassung aller Spiele am Donnerstag, 28. Oktober, ab 20:15 Uhr und am Freitag ab 17:30 Uhr auf SPORT1

Zahlreiche Highlight-Videos zudem auf den digitalen SPORT1 Plattformen verfügbar

Ismaning, 1. September 2021 – Nächstes hochkarätiges Pokal-Duell live auf SPORT1: Deutschlands führende 360°-Sportplattform überträgt am Dienstag, 26. Oktober, den Auftritt von Titelverteidiger Borussia Dortmund in der 2. Runde beim Zweitligisten FC Ingolstadt 04 live im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de . Der große DFB-Pokal-Abend auf SPORT1 startet bereits um 18:00 Uhr mit allen Infos im “DFB-Pokal Countdown”. Die Übertragung des Livespiels beginnt um 20:00 Uhr, im Anschluss stehen ab 22:00 Uhr in den “DFB-Pokal Highlights” die Nachberichterstattung zum Livespiel mit Highlights und Analysen der weiteren Partien auf dem Programm. Live aus dem Signal Iduna Park präsentieren Moderator Thomas Helmer, Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg den langen Fußball-Abend auf SPORT1.

Darf Borussia Dortmund weiter von der Titelverteidigung im DFB-Pokal träumen?

Titelverteidiger Borussia Dortmund zog mit einem 3:0-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden Anfang August ohne Probleme in die 2. Runde des DFB-Pokals ein. Dort wartet nun Zweitligist FC Ingolstadt 04. Die Ingolstädter setzten sich in der 1. Runde mit 2:1 gegen Ligakonkurrent Erzgebirge Aue durch. Im DFB-Pokal sind beide Mannschaften bislang noch nicht aufeinandergetroffen. In den Bundesliga-Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 gab es vier Duelle, von denen der BVB drei gewinnen konnte. Ein Spiel ging Unentschieden aus. In der Liga steht Aufsteiger Ingolstadt nach fünf Spieltagen aktuell nur auf dem 16. Platz. Die Dortmunder legten bislang einen durchwachsenen Saisonstart hin, fuhren nach der überraschenden Niederlage am 2. Spieltag in Freiburg gegen Hoffenheim nun aber wieder drei Punkte dank eines Treffers von Stürmer Erling Haaland in der Nachspielzeit ein.

Pokalfieber auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 berichtet als Partner des DFB-Pokals ausführlich über den Wettbewerb: Am Tag des Livespiels stehen insgesamt rund fünf Stunden Programm zum Pokal an, in den folgenden Tagen wird der DFB-Pokal zudem im “STAHLWERK Doppelpass” am Sonntag, 31. Oktober, live ab 11:00 Uhr thematisiert, hinzu kommt in den folgenden Tagen das Magazin “DFB-Pokal Pur” mit den Spielzusammenfassungen. Zusätzlich zur Free-TV-Abbildung präsentiert SPORT1 den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen: Über den kostenlosen Livestream des Topspiels auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps hinaus werden die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel angeboten. Neben den Videos gibt es auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich.

Spannende Hintergründe und Eindrücke zum DFB-Pokal liefert SPORT1 auch auf seinen Social-Media-Kanälen: Bei jedem Livespiel werden die Fans auf Facebook, Instagram und Twitter versorgt. Der SPORT1 Claim zum DFB-Pokal “#meinpokal – Zeit für Helden” spiegelt sich in der plattformübergreifenden Berichterstattung wider, in der das persönliche Pokalerlebnis der Fußballfans im Fokus steht. Mit dem Hashtag #meinpokal können sich auch die Fußballfans an der Diskussion über die einzigartigen Geschichten beteiligen, die der DFB-Pokal schreibt.

Anbei ein Bild von Thomas Helmer, Markus Höhner und Stefan Effenberg (Copyright: Imago I Nordphoto) zur freien redaktionellen Verwendung.









