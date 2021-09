DFB-Pokal: SPORT1 überträgt Borussia Dortmund gegen Ingolstadt

SPORT1 überträgt das Zweitrundenspiel von Borussia Dortmund im DFB-Pokal gegen den FC Ingolstadt LIVE im Free-TV. Die Partie findet am 26. Oktober statt.

Die Mannschaft von Trainer Marco Rose trifft am Dienstag, 26. Oktober, auf den Zweitligisten FC Ingolstadt. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Bayern am Mittwoch, 27. Oktober. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Die Begegnung ist live in der ARD zu sehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

SPORT1 überträgt fünf Stunden LIVE aus Dortmund

Der große DFB-Pokal-Abend auf SPORT1 beginnt am 26. Oktober bereits live ab 18 Uhr: Alle Informationen zum Duell zwischen dem BVB und Ingolstadt 04 gibt es im DFB-Pokal Countdown , ehe das Livespiel ab 20 Uhr übertragen wird.

DFB-Pokal Pur mit der Zusammenfassung aller Spiele folgt am Donnerstag, 28. Oktober, ab 20:15 Uhr und am Freitag ab 17:30 Uhr auf SPORT1 .