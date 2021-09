Cristiano Ronaldo erstmals im Trikot von Manchester United

Cristiano Ronaldo: “Ich kann es kaum erwarten”

“Manchester United ist ein Verein, der schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hatte, und ich war überwältigt von all den Nachrichten, die ich seit der Ankündigung am Freitag erhalten habe. Ich kann es kaum erwarten, im Old Trafford vor ausverkauftem Haus zu spielen und alle Fans wiederzusehen. Ich freue mich darauf, nach den Länderspielen mit dem Team zusammenzuarbeiten und wünsche uns eine sehr erfolgreiche Saison”, wurde Rückkehrer Ronaldo, der bereits von 2003 bis 2009 für United aufgelaufen war, zitiert.