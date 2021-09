WWE NXT: Mandy Rose nach Versetzung von RAW zurück im Ring

Mandy Rose bei WWE NXT mit neuem Bündnis

Nun bestritt Rose ihr erstes Match seit ihrem Kaderwechsel - und musste eine Niederlage gegen die Japanerin Sarray einstecken. Als Rose durch ein Doppel-Dropkick in Gesicht aus dem Ring befördert wurde, verließ sie mit Hilfe ihrer Unterstützerinnen Jacy Jayne und Gigi Dolin die Arena.

Ridge Holland kassiert überraschende Niederlage

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Die weiteren Highlights:

- Johnny Gargano wurde in seinem Match gegen LA Knight vom verlobten Paar Indi Hartwell und Dexter Lumis begleitet. Gargano, der in der Hochzeitsvorbereitung die Rolle des ablehnenden Vaters der Braut einnimmt, musste trotz ungewollter Unterstützung von Lumis, nach einer unbedachten Ablenkung von ihm, die Niederlage einstecken. LA Knight führt der Sieg einen Schritt näher zu einem NXT-Titelmatch gegen Samoa Joe.

- Die von Roderick Strong angeführte Diamond Mine Gruppierung erhielt diese Woche zwei neue Mitglieder. Die Creed Brothers (ehemals The Kasper Brothers, zwei herausragende Ringer am College) begleiteten Strong, Hachiman und Malcolm Bivens zum Ring. Zuvor war Tyler Rust Bestandteil der Gruppe. Er wurde allerdings am 6. August von WWE entlassen. Das Match gewann Strong gegen Ikemen Jiro.