Frauen Champions League: VfL Wolfsburg - Girondins Bordeaux Heute LIVE im TV, Stream

Svenja Huth und ihre Teamkolleginnen wollen in die Champions League © Imago

Die Frauen des VfL Wolfsburg müssen in der Champions League den Weg über die Qualifikation gehen. SPORT1 zeigt das Hinspiel gegen Girondins Bordeaux ab 17.55 Uhr LIVE.

Der VfL Wolfsburg ist noch zwei Schritte von der Gruppenphase der Women’s Champions League entfernt. In der Finalrunde der Qualifikation bekommt es der deutsche Vizemeister mit Girondins Bordeaux zu tun.

Das Hinspiel steigt am Mittwochabend um 18 Uhr in Wolfsburg, ehe die Wölfinnen am 8. September zum Rückspiel nach Frankreich reisen. (Frauen Champions League, Qualifikation: VfL Wolfsburg - Girondins Bordeaux heute ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)