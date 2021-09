Olympia 2021: Aline Rotter-Focken macht bei Toni Kroos freche Ansage

Aline Rotter-Focken schreibt bei den Olympischen Spielen in Tokio Geschichte. Im Podcast von Toni und Felix Kroos spricht sie über ihren Erfolg.

Aline Rotter-Focken hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Geschichte geschrieben. ( Ergebnisse der Olympischen Spiele )

Nach dem Halbfinale sei es anders gewesen: “Da war ich komplett fertig und wusste, dass ich das Wichtigste geschafft habe. Aber dieser Goldmoment war in einem anderen Universum.”

Olympia-Verschiebung wird zum Vorteil

Als sie dann auf dem Podium stand, habe sie den Moment einfach nur genießen wollen. “Du bist aber einfach nur überfordert. Wenn ich es mir jetzt ansehe, finde ich es fast schöner, als in dem Moment, als ich da stand”, so Rotter-Focken.

Laut eigener Aussage habe die Weltmeisterin von 2014 in Tokio von der Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr profitiert: “Tatsächlich glaube ich, dass ich 2020 nicht Olympiasiegerin geworden wäre. Dadurch, dass ich 2018 in die Gewichtsklasse gekommen bin, war ein Jahr mehr für mich überragend, um noch stärker zu werden und mich noch besser an das Ringen anzupassen.”