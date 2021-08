Paralympics: Alessandro Zanardi fehlt nach schwerem Unfall

Alessandro Zanardi wollte in Tokio zum dritten Mal bei den Paralympics mit dem Handbike an den Start gehen. Doch ein schwerer Unfall durchkreuzte alle Pläne des früheren Formel-1-Piloten.

Der frühere Formel-1-Pilot befindet sich in Italien in einer Spezialklinik zur Rehabilitation. Dabei war sein Plan gewesen, bei den Paralympics in Tokio mit dem Handbike an den Start zu gehen.