US Open: Ashleigh Barty gewinnt ihr Spiel in der 1. Runde

Topfavoritin Ashleigh Barty hat bei den US Open ihre Auftaktprüfung souverän gemeistert. Die 25 Jahre alte Wimbledonsiegerin aus Australien schlug am Dienstag die Russin Wera Swonarewa 6:2, 7:6 (9:7). Vor allem im zweiten Satz wurde die Weltranglistenerste Barty von ihrer 36 Jahre alten Gegnerin getestet - und brachte ihr Spiel durch.

Barty hatte sowohl in Wimbledon als auch beim Masters in Cincinnati die deutsche Topspielerin Angelique Kerber im Halbfinale ausgebremst und jeweils den Titel gewonnen. Als ihre ärgste Rivalin auf den Coup in New York gilt die zweimalige Turniersiegerin Naomi Osaka aus Japan.