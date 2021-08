Regionalliga Bayern: Sandro Wagner verliert mit Haching in Schalding-Heining

Trainer Sandro Wagner muss in der Regionalliga Bayern den nächsten Rückschlag hinnehmen. Seine SpVgg Unterhaching kassiert in Schalding-Heining fünf Gegentore.

Die SpVgg Unterhaching hat in der Regionalliga Bayern die vierte Saisonniederlage kassiert.

Das Team von Trainer Sandro Wagner musste sich am 11. Spieltag beim SV Schalding-Heining mit 4:5 (1:1) geschlagen geben. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Regionalliga Bayern)

Dabei hatte die Partie in Schalding-Heining vielversprechend begonnen. Torjäger Stephan Hain brachte Wagners Truppe in der 26. Minute in Führung.