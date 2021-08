VfB Stuttgart holt Sturmtalent Wahid Faghir von Vejle Boldklub

In der Saison 2019/2020 feierte Faghir sein Debüt in der dänischen Superligaen, in der er 29 Partien bestritt, sieben Treffer erzielte und zwei weitere Tore vorbereitete. Insgesamt trug Wahid Faghir 47 Mal das Trikot des Vejle Boldklub (11 Tore, 4 Vorlagen).