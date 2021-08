VfL Wolfsburg setzt im Stadion künftig auf 2G-Regel

Der VfL Wolfsburg setzt in der Bundesliga der Männer und Frauen beim Zugang für Zuschauer künftig auf die 2G-Regel.

Der VfL Wolfsburg setzt in der Fußball-Bundesliga der Männer und Frauen beim Zugang für Zuschauer künftig auf die 2G-Regel. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Nur noch Genesene und Geimpfte dürfen bei Heimspielen ins Stadion, Grund dafür sei die weiter steigende Zahl der Corona-Infektionen.

Auch beim 1. FC Köln, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen gilt im Kern die 2G-Regel, es gibt nur noch kleine Kapazitäten für getestete Zuschauer. So durften etwa in Leverkusen Kinder und Jugendliche mit einem negativen Coronatest in die Arena.