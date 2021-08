Werder Bremen holt Mitchell Weiser von Bayer Leverkusen

Seit 2018 steht Weiser beim Werksklub unter Vertrag, der Kontrakt läuft noch bis 2023. In den drei Jahren unter dem Bayer-Kreuz absolvierte der gebürtige Troisdorfer 75 Pflichtspiele für Bayer, in denen er 4 Tore erzielte. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Von 2013 bis 2015 stand Weiser beim FC Bayern unter Vertrag, bevor er über Kaiserslautern und Hertha BSC in Leverkusen landete.

“Die Möglichkeit, Mitchell auszuleihen, hat sich kurzfristig ergeben. Er ist ein erfahrener Bundesligaspieler, der auf der Außenbahn sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einsetzbar ist und uns schnell weiterhelfen kann”, so Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball.