Transfermarkt: Mega-Tausch zwischen Griezmann (Barcelona) und Felix (Atletico)

Kurz vor Schließung des Transferfensters bahnt sich in Spanien ein spektakuläres Tauschgeschäft an. Antoine Griezmann spielt dabei eine Rolle.

Der FC Barcelona und Atlético Madrid arbeiten angeblich an einem spektakulären Tauschgeschäft. Das berichtet ESPN unter Berufung auf verschiedene Quellen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Demnach sollen Antoine Griezmann und Joao Félix die Seiten wechseln. Ein erster Versuch, Félix per Leihe zu verpflichten, scheiterte am Montag. Doch am Dienstag wurde das Thema im Zusammenhang mit einer möglichen Atlético-Rückkehr von Griezmann wieder heißer.