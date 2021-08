Anzeige

FIFA 22: Volta als abwechslungsreicher Spaßmodus FIFA 22: Volta als abwechslungsreicher Spaßmodus

FIFA 22: Volta als abwechslungsreicher Spaßmodus © EA Sports

EarlyGame

In FIFA 22 wird Volta als neuer Spaßmodus für viel Abwechslung sorgen. Neben interessanten Spielformen können Spieler hier ihre Skills bei lockerer Atmosphäre trainieren.

Der Volta-Modus legt in FIFA 22 ganz andere Schwerpunkte als altbekannte Modi wie Ultimate Team oder der Karrieremodus – er glänzt durch eine lockere Atmosphäre mit coolen Tricks und viel Abwechslung. So ist es möglich, in Volta durch Skills die Tore zu multiplizieren. Heißt, wer viel trickst oder schöne Pässe spielt, erhöht den Multiplikator. Dann gibt es für ein Tor ganze zwei Punkte. Durch mehr und mehr Skills kann hier der besagte Faktor erhöht werden. Wer gut am Ball ist, wird hier also belohnt.

Der Gamebreaker ermöglicht es, Spezialfähigkeiten im Spiel zu nutzen. Dieser lädt sich während des Spiels auf und kann dann in Form eines Tempo-Boosts, eines Powerschusses oder eines starken Tacklings aktiviert werden.

Anzeige

Fußballtennis: Vielfältige Möglichkeiten in Volta Arcade

Volta Arcade bringt noch mehr Abwechslung in FIFA 22. Hier gibt es viele verschiedene Spielformen, bei denen der Spaß im Vordergrund steht. Sowohl online als auch offline ist dieser Modus verfügbar. In Dodgeball zum Beispiel treten zwei Duos gegeneinander an, hier geht es darum, sich gegenseitig abzuschießen. Wer einen gegnerischen Spieler trifft, erhält einen Punkt und das Team, das zuerst 15 Punkte hat, gewinnt den Modus. Hier sind gutes Ausweichen und Treffsicherheit gefragt. Der Fußballtennis-Modus ist selbsterklärend und wird auch in Zweierteams bestritten. Hier wird nach zehn erzielten Punkten der Gewinner gekürt.

Natürlich gibt es noch mehr Modi in Volta Arcade, die für vielseitige Spielminuten sorgen sollen. Zwar wurde Volta in den vergangenen Jahren weniger gut angenommen, die Updates sollen den Modus in FIFA 22 aber wiederbeleben.