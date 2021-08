Transfermarkt: Hudson-Odoi zum BVB? Entscheidung gefallen

Borussia Dortmund bekundet Interesse an Chelsea-Angreifer Callum Hudson-Odoi. Jetzt ist eine Entscheidung in dem Poker gefallen.

Zorc: “Auf Aufnahmeseite wird nichts mehr passieren”

“Das Handy ist an, aber die Uhr läuft so langsam ab. Auf der Aufnahmeseite wird nichts mehr passieren”, sagte Zorc bei Sky . “In einigen Ländern sind die Transferfenster noch länger geöffnet, das heißt auf der Abgabeseite könnte rein theoretisch noch etwas gehen in den nächsten Tagen. Aber da liegt jetzt auch nichts auf dem Tisch, worüber wir zu befinden haben.”

Der 20 Jahre alte englische Flügelspieler, an dem in der Vergangenheit auch der FC Bayern München interessiert war, hat bei den Blues einen Vertrag bis 2024. Unter Tuchel hat Hudson-Odoi allerdings einen schweren Stand, in der Premier League wartet er in dieser Saison noch auf seinen ersten Einsatz.