FC Bayern: Kein Transfer mehr nach Sabitzer - Tendenz bei Tolisso und Cuisance

Der FC Bayern wird es am letzten Tag des Transferfensters keinen weiteren Neuzugang mehr geben. Einige Spieler verlassen aber den Klub.

Kein Bayern-Coup am Deadline Day!

Nach SPORT1 -Informationen war Marcel Sabitzer der letzte Neuzugang des FC Bayern in dieser Transferperiode. Weitere Einkäufe sind nicht mehr geplant.

Klare Tendenz bei Tolisso und Cuisance

Auch beim 22-Jährigen gibt es wie bei Tolisso eine klare Tendenz, dass er in München bleibt. Cuisance nahm am Dienstag auch am Mannschaftstraining teil.