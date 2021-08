Handball-WM 2023 in Schweden und Polen

Die nächste Handball-Weltmeisterschaft der Männer findet im Januar 2023 in Polen und Schweden statt. Dies teilte der Weltverband IHF am Dienstag mit.

Die Finalspiele der 28. WM-Auflage werden wie schon bei der Europameisterschaft 2020 in der Fußballarena Tele2 in Stockholm ausgetragen, das Eröffnungsspiel der Mammutveranstaltung mit 32 Teams steigt am 11. Januar 2023 in Polen.