Transfermarkt: Wirbel um geplatzten Andersson-Wechsel von Köln in die Türkei

Ein Wechsel von Sebastian Andersson in die Türkei ist kurz vor Abschluss doch noch gescheitert. Bezüglich der Gründe gibt es unterschiedliche Informationen.

Sein Aufenthalt in der Türkei war nur von kurzer Dauer.

Sebastian Andersson ist wieder zurück in Köln, ein Wechsel zum türkischen Erstligisten Antalyaspor ist geplatzt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

“So wie ich das verstanden habe, hat sich das so entwickelt, dass es zwischen beiden Parteien nicht zu einer Übereinkunft kam”, erklärte FC-Sportchef Jörg Jakobs bei Sky .

Medizincheck nicht bestanden? Köln-Sportchef reagiert

“Es ist mir nicht bekannt, dass es am Medizincheck lag. Meines Wissens gab es Nachverhandlungen vor Ort, die haben letztendlich nicht zum Erfolg geführt, sodass Sebastian wieder hier ist”, sagte Jakobs. “Er ist fit, er hat am Samstag 70 Minuten gespielt. Daher würde ich davon ausgehen, dass es nicht am Medizincheck gelegen hat.”