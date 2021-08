Para-Sprinterin Bensusan holt Silber

Die 30-Jährige lief bei strömendem Regen die 200 m in der Startklasse T64 in 26,58 Sekunden, zur siegreichen Niederländerin Marlene van Gansewinkel fehlten 36 Hundertstel. Die Leverkusenerin hatte in Rio 2016 über 100 m, 200 m und 400 m schon jeweils Silber geholt.

Bensusan kämpft sich aus ihrem “schwarzen Loch”

Die Chance auf Gold hat sie auch in Tokio noch, am Donnerstag stehen die 100 m auf dem Programm. Deshalb werde sie ihre Medaille auch nicht feiern, sagte Bensusan: “Ich gehe jetzt ins Bett, schlafe mich aus, ruhe mich aus, und dann geht’s am Donnerstag weiter.” Außerdem gewann Kugelstoßer Sebastian Dietz am Dienstag für die deutschen Leichtathleten Bronze.