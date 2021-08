Champions League fast komplett bei DAZN - Bayern - Barca auf Amazon Prime

Der Streamingdienst überträgt mittwochs alle Partien der Königsklasse, am Dienstag alle bis auf eine Begegnung, die von Amazon Prime ausgestrahlt wird.

FC Barcelona - FC Bayern live bei Amazon Prime

Das Schlagerspiel zum Auftakt am 14. September zwischen dem FC Barcelona und Rekordmeister Bayern München ist dort zu sehen.

Erstmals wird DAZN eine Konferenz der Champions League anbieten ? sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch. Bei den Topspielen wird es wie bereits in der Bundesliga eine 60-minütige “Countdown”-Show geben.