Nationalmannschaft: PK mit Reus, Gündogan, Baku im Liveticker

In der ersten Länderspielpause der Saison braucht die deutsche Nationalmannschaft drei Siege, ansonsten ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar in Gefahr. Die ersten Partien unter Bundestrainer Hansi Flick sind also gleich enorm wichtig.

In der WM-Qualifikation steht die deutsche Nationalmannschaft nach einer peinlichen Pleite gegen Nordmazedonien nur auf Rang drei. In der Länderspielpause braucht es daher drei Siege - zunächst am Donnerstag bei Liechtenstein, dann am Sonntag in Stuttgart gegen Armenien und am 8. September auf Island.