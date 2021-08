Bundesliga: FC Bayern holt Sabitzer von RB Leipzig und schwächt erneut Konkurrenz

Wenn der Cheftrainer, der Kapitän und der Abwehrchef den Verein während einer Transferperiode gemeinsam verlassen, dann ist das an sich schon ungewöhnlich.

Richtig kurios wird’s allerdings, wenn alle drei Protagonisten bei ein und demselben neuen Klub anheuern - so geschehen bei Julian Nagelsmann, Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano. ( NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker )

Am Montag meldeten die Münchner nun also auch bei Sabitzer Vollzug - und das obwohl jener Nagelsmann noch im April versprochen hatte, keine weiteren Spieler aus Sachsen zu seinem neuen Arbeitgeber mitzubringen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bayerns strategische Transfers zu Lasten der Konkurrenz in der Bundesliga, oft als Raubzüge empfunden, sind Legende - wobei manch eine Legende auch etwas ausgeschmückt ist. SPORT1 erinnert an die prominentesten Fälle und ordnet ein.

Borussia Mönchengladbach:

In den Jahren, bevor Del’Haye kam, war die Borussia Zehnter und Siebter, die goldene Gladbacher Ära der Siebziger war vorbei. Und: Die für damalige Verhältnisse aberwitzige Ablösesumme von 1,265 Millionen D-Mark (jaja) und das Jahresgehalt von angeblich 300.000 DM wären eine arg große Investition für einen Spieler gewesen, für den es sportlich keinen Plan gegeben haben soll.

Tatsächlich gab es einen, er ging nur nicht auf: Del’Haye kam auf seiner Stammposition rechts außen nicht am anderen Kalle mit K vorbei - und war für andere Positionen als die von Rummenigge besetzte weniger flexibel als von Trainer Pal Csernai erhofft. Ein tragischer Grund, der dazu beitrug, dass es nicht lief, der damals nicht öffentlich gemacht wurde: Del’Haye verlor in München seine kleine Tochter, die mit einem Herzfehler geboren worden war.

1. FC Köln:

Mit dem jungen Trainer Christoph Daum kommt der Effzeh dem Rekordmeister in der Saison 1988/89 so nahe wie lange nicht.

Weil das Team in Morten Olsen (Karriere-Ende) und Thomas Allofs (Racing Straßburg) weitere Säulen verliert, geht Daum wohl auch deshalb im Psycho-Duell aggressiv aufs Ganze, weil er ahnt: So nah wird Köln den Bayern vielleicht nie mehr kommen.

1. FC Kaiserslautern:

Die Roten Teufel mit Coach Kalli Feldkamp schaffen 1991, was Köln nicht gelungen war: Sie knöpfen Bayern den Titel ab - und tragen zu einer Sinnkrise des Rekordmeisters bei, die unter anderem zur Entlassung Heynckes führte.

Zur Behebung transferiert Bayern in den Jahren darauf mehrere Leistungsträger aus der Pfalz an die Isar: Stürmer Bruno Labbadia (1991), Talent Marcel Witeczek (1993), den Schweizer Strategen Ciriaco Sforza (1995).

Was die Bayern nicht verhindern können: Lauterns noch größeren Sensationstitel 1998 als Aufsteiger nach dem zwischenzeitlichen Abstieg, mit dem zum FCK zurückgekehrten Sforza - den die Bayern dann gleich noch mal kaufen.

Werder Bremen:

Der Nordklub war Bayerns zweiter großer Rivale der Neunziger - und weil Hoeneß mit Manager Willi Lemke auch eine persönliche Feindschaft pflegte , wird er ihm auf dem Transfermarkt besonders gern in die Quere gekommen sein.

In den Jahren nach Werders Meisterschaft 1994 wirbt Bayern nacheinander die Mittelfeld-Stars Andreas Herzog und Mario Basler ab - und auch Coach Rehhagel.

Als Werder in Thomas Schaaf einen neuen prägenden Coach findet und wieder zum Titelrivalen erstarkt, gibt es neue, geräuschvolle Transferkonflikte und Abwerbungen: Valérien Ismael, Miroslav Klose, Tim Borowski.

Auch die Verpflichtung von Aachens Jan Schlaudraff - trotz zweifelhafter Perspektiven in München - hat damit zu tun, dass auch Werder an ihm dran war, bei Bayern bleibt der Stürmer glücklos und geht nach einem torlosen Jahr wieder. Trockene Antwort seinerzeit im SPORT1-Interview, was Schlaudraff denn nun zu den Kritikern sagen würde, die das Scheitern voraussahen: “Glückwunsch, Sie hatten Recht!”