FC Bayern: Dayot Upamecano reist verletzt von französischer Nationalmannschaft ab

So schwärmt Nagelsmann von seinem Abwehr-Bollwerk

Dayot Upamecano (22) von Rekordmeister Bayern München wird verletzungsbedingt nicht an den WM-Qualifikationsspielen der französischen Nationalmannschaft teilnehmen.

Wie der französische Verband FFF mitteilte, habe sich der 22-Jährige gegen Hertha BSC (5:0) am rechten Oberschenkel verletzt und werde am Dienstag seinem Verein wieder zur Verfügung gestellt.

Der Verteidiger war im Spiel gegen den Hauptstadtklub am Samstag nach der ersten Halbzeit ausgewechselt worden, Trainer Julian Nagelsmann sprach von “Problemen am hinteren Oberschenkel”.

Bayern und Frankreich haben eine Vorgeschichte

Pikant: In der Vergangenheit gab es bereits mächtig Zoff zwischen dem FC Bayern und der französischen Nationalmannschaft bei der Personalie Lucas Hernandez.

Nach seiner Rückkehr nach München verletzte sich Hernández wenig später in einem Champions-League-Spiel schwerer am Knöchel und die Bayern gaben dem französischen Verband eine Mitschuld.

“Karl-Heinz-Rummenigge hat in der vergangenen Woche interveniert, bevor der Spieler zur Nationalmannschaft gegangen ist. Dass er trotzdem gespielt hat, hat mir nicht gefallen. Dr. Müller-Wohlfahrt ist ein Experte, was das betrifft. Das ärgert mich schon. Ich will keinem die Schuld geben, aber man muss Leuten wie Dr. Müller-Wohlfahrt vertrauen”, erklärte Salihamidzic.