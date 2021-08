Anzeige

Renato Sanches: Ex-Bayern-Star vor Wechsel zu Wolverhampton Neuer Klub für Renato Sanches?

Portugal-Experte: "Traue Sanches noch einiges zu"

SPORT1

Beim FC Bayern wurde Renato Sanches nie glücklich. Nun wagt er offenbar einen zweiten Anlauf in England.

Renato Sanches steht offenbar kurz vor einem erneuten Wechsel in die Premier League. Die Daily Mail berichtet, dass die Wolverhampton Wanderers an einem Transfer am Deadline Day arbeiten.

Demnach wollen sie Sanches ausleihen und eine Kaufoption verhandeln. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Zweiter Sanches-Anlauf in England?

Der Ex-Bayern-Star, der während seiner Zeit in München bereits in die Premier League an Swansea City ausgeliehen war, würde bei den Wolves auf zahlreiche Landsleute treffen.

Bereits neun Portugiesen und Trainer Bruno Lage stammen bei den Wölfen von der iberischen Halbinsel.

Sanches spielt seit 2019 für Lille und hat dort seine starke Form wiedergefunden. In der vergangenen Saison hatte der zentrale Mittelfeldspieler seinen Anteil an der Sensations-Meisterschaft in Frankreich.