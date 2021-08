Anzeige

WWE RAW: US Champion Damian Priest sorgt für Paukenschlag WWE-Hoffnung sorgt für Paukenschlag

Damian Priest (r.) pinnte bei WWE RAW Drew McIntyre © WWE

Martin Hoffmann

Damian Priest pinnt bei RAW den früheren WWE-Champion Drew McIntyre. Macht die Promotion ihn zum nächsten großen lateinamerikanischen Star?

Schon seit einiger Zeit ist er bei WWE auf dem Weg nach oben - aber dieser Sieg ist die bislang größte Ansage!

Neun Tage nach dem Gewinn des US Titles bei der Megashow SummerSlam in Las Vegas hat Damian Priest den Gürtel in einem herausragenden Match bei der TV-Show Monday Night RAW verteidigt und dabei Topstar Drew McIntyre gepinnt.

McIntyre und der von Priest entthronte Sheamus hatten eine offene Herausforderung beantwortet, die Priest zu Beginn der Sendung ausgesprochen hatte.

Die Folge war ein starbesetztes Match, das auch ein Wiedersehen für die seit ihren gemeinsamen Zeiten in der Euro-Szene verbunden McIntyre und Sheamus war, die schon zu Beginn des Jahres ihre alte Rivalität in körperlich brutalen Matches neu aufleben hatten lassen.

Damian Priest bei WWE RAW auf dem Weg nach oben

Priest siegte am Ende eines rund 20-minütigen Schlagabtauschs, indem er McIntyre mit seinem Finisher Reckoning pinnte. Der “Scottish Warrior” schüttelte Priest - der vergangene Woche schon WWE-Champ Bobby Lashley die Stirn geboten hatte - hinterher fair die Hand.

Die gesamte Szenerie - schon allein, dass Priest die Show eröffnen durfte - ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der “Archer of Infamy” bei WWE in Richtung Main Event unterwegs ist.

Der 38-Jährige, der in der Independent-Szene als Punishment Martinez bekannt war, wurde Anfang des Jahres als Überraschungsteilnehmer des Royal Rumble in den Hauptkader berufen, danach war er bei WrestleMania Partner von Rapstar Bad Bunny bei dessen bemerkenswert starker Gast-Performance gegen The Miz und John Morrison.

Der 1,96 Meter große Priest, in New York geboren und in der familiären Heimat Puerto Rico aufgewachsen, ist bei RAW noch unbesiegt. Es sieht so aus, als ob WWE ihn zu ihrem nächsten großen lateinamerikanischen Star erkoren hat - eine nicht unwichtige Rolle mit Blick auf die große Community in den USA und weltweit, die schon ein Schlüsselfaktor für die Karrieren von Rey Mysterio und dem verstorbenen Eddie Guerrero war.

Die Ergebnisse von WWE RAW am 30. August 2021:

Rhea Ripley besiegt Shayna Baszler

The Viking Raiders besiegen Jinder Mahal & Veer

WWE United States Title Match: Damian Priest besiegt Drew McIntyre, Sheamus

Doudrop vs. Eva Marie - No Contest

Karrion Kross besiegt Humberto Carrillo

Non Title Match: Nia Jax besiegt Charlotte Flair

AJ Styles besiegt Xavier Woods