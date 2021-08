US Open: Naomi Osaka besiegt Olga Danilovic in der ersten Runde

Naomi Osaka sicher in Runde zwei der US Open © AFP/SID/Ed JONES

Titelverteidigerin Naomi Osaka hat sich zum Auftakt der US Open keine Blöße gegeben. ( US Open ab Montag täglich im LIVETICKER )

Osaka boykottierte French Open

In der Vorbereitung auf das Turnier in New York war Osaka bereits im Achtelfinale von Cincinnati ausgeschieden, auch bei den Olympischen Spielen in Tokio war sie nicht weiter gekommen.