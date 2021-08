Anzeige

US Open: Andy Murray nach Drama gegen Stefanos Tsitsipas gefeiert “Episch”: Murray verliert gegen Tsitsipas

Andy Murray schied bei den US Open gegen Stefanos Tsitsipas aus © Imago

Andy Murray unterliegt Stefanos Tsitsipas in der ersten Runde der US Open in fünf Sätzen. Die britische Presse feiert Murray dennoch ab.

Was für ein Kampf!

Als Andy Murray in der New Yorker Nacht den Court des Arthur Ashe Stadiums verließ, da lagen ihm die Herzen der Fans zu Füßen. Der Brite wurde mit großem Applaus verabschiedet. (US Open ab Montag täglich im LIVETICKER)

Trösten konnten die Zuschauer den Briten jedoch auch nicht. Murray unterlag bei den US Open in der ersten Runde nach 4:48 Stunden mit 6:2, 6:7, 6:3, 3:6,4:6 gegen den Turnier-Mitfavoriten Stefanos Tsitsipas und ging kopfschüttelnd in die Kabine.

Er war erbost: Nach dem Ausgleich zum 2:2 nach Sätzen nahm Tsitsipas eine rund achtminütige Toilettenpause und erhielt kurz darauf eine Verwarnung vom Schiedsrichter.

Murray meinte dazu. “Ich habe noch nie so lange gebraucht, um auf die Toilette zu gehen”, sagte der Profi, der mit einer künstlichen Hüfte spielt und im Arthur-Ashe-Stadium ein großes Match bot: “Es ist ein verdammter Witz.”

Murray, Sieger von drei Grand Slams und ehemalige Nummer eins der Welt, verpasste damit seinen größten Sieg nach seinem Comeback.

Murray hatte Anfang 2019 seinen Rücktritt erklärt und sich ein künstliches Hüftgelenk einsetzen lassen. Nach einem halben Jahr Pause kam er dann aber zurück und versucht seitdem, an alte Zeiten anzuknüpfen.

Murray gab 2019 Rücktritt bekannt

Ende 2019 musste Murray dann erneut eine Auszeit nehmen wegen anhaltender Probleme und kam erst im August 2020 zurück auf die Tour.

Große Erfolge gab es seit der Rückkehr aber nicht.

Nun gab es so etwas wie das erste große Ausrufezeichen mit dem großen Kampf gegen die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste aus Griechenland.

Die britische Presse feierte Murray deshalb ab.

Presse feiert “Champion” Murray

“In der Stadt, die niemals schläft, erinnerte der Mann, der niemals aufgibt, die New Yorker gestern Abend daran, warum er einst ihr Champion war”, jubelte die Daily Mail. “Es war ein epischer Kampf.”

Auch die Sun stimmte mit ein.

“Es war eine brillante und glorreiche Erinnerung daran, diesen bemerkenswerten Sportler niemals abzuschreiben, der sich einfach weigert, seine bemerkenswerte Karriere zu beenden. Murray drehte im Big Apple die Jahre zurück. Nicht schlecht für einen Kerl mit einer Metallhüfte.”

Die Guardian war fasziniert: “Das ist Andy Murray, immer noch eine ehemalige Nummer eins der Welt. Er ist immer noch die kämpferischste und verbissenste Person in den meisten Räumen, die er je betreten hat. Und so nahm er es einfach als Herausforderung, sein bestes Tennis zu spielen.”