Anzeige

Transfermarkt: So schließt das Sommer-Transferfenster 2021 So schließt das Transferfenster

Leipzig will Sabitzer-Ersatz aus Barcelona

SPORT1

In Kürze schließt das Transferfenster für die meisten europäischen Ligen. SPORT1 zeigt, wann endgültig Schluss ist.

Der Countdown läuft.

Das Sommer-Transferfenster hat so manchen Blockbuster-Deal bereitgehalten, seit dem 1. Juli dürften die europäischen Klubs Spieler kaufen und verkaufen, um den bestmöglichen Kader für die kommende Saison zusammenzustellen.

Anzeige

Doch nun geht die Frist für Transfers dem Ende entgegen. SPORT1 zeigt, wann endgültig Schluss ist.

Am 31. August ist Feierabend

In Deutschland schließt der Transfermarkt zwölf Wochen nach der Eröffnung: Am 31. August um 18 Uhr ist das Fenster zu. Ähnlich verhält es sich in fast allen anderen europäischen Ländern und Ligen.

Allerdings darf in Spanien, England und Italien bis um 24 Uhr deutscher Zeit am 31. August eingekauft werden. In Frankreich ist am 1. September um 0.59 Uhr Schluss. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

In manchen Ländern variiert das Transferfenster leicht. In der Türkei sind Transfers beispielsweise noch bis zum 8. September möglich, der Transfermarkt öffnete dort bereits am 17. Juni und ist damit deutlich länger offen.

So bewertet Nagelsmann die Gerüchte um Ginter & Co.

Deutsche Klubs dürfen keine Spieler mehr einkaufen

Für die deutschen Klubs bedeuten die teilweise abweichenden Transferfenster, dass durchaus noch Spieler in die entsprechenden Länder abgegeben werden dürfen.

Allerdings ist es für sie nicht möglich, Akteure aus der Türkei oder beispielsweise aus Russland (wo das Transferfenster am 7. September schließt) einzukaufen. Aus diesem Grund wird es am Deadline Day, als welcher der 31. August allgemein angesehen wird, noch einmal heiß hergehen.

Anzeige