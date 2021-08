Anzeige

Transfermarkt: Deadline-Day, diese Deals können noch über die Bühne gehen Mögliche Deals am Deadline-Day

Leipzig will Sabitzer-Ersatz aus Barcelona

Lukas von Hoyer

Der Deadline-Day wirft seinen Schatten voraus und noch einige Spieler könnten ihren Klub wechseln. SPORT1 verschafft einen Überblick, welche Deals noch über die Bühne gehen könnten.

Blockbuster-Deals um Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos und Jack Grealish - verrückter hätte der Transfer-Sommer kaum sein können.

Es ist aber noch nicht aller Tage Abend, bis um Mitternacht vom 31. August auf den 1. September können in den europäischen Top-Ligen noch Transfers eingetütet werden. Rund um den Deadline-Day ist traditionell einiges los und auch in diesem Sommer könnten noch einige bekannte Namen ihren Klub wechseln.

SPORT1 wirft einen Blick auf die heißesten Last-Minute-Transfers, die noch Realität werden könnten.

Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain

Über allem schwebt am Deadline Day der Name Kylian Mbappé. In den letzten Stunden des Transferfensters könnte ein absoluter Superstar und womöglich auch zukünftiger Weltfußballer wechseln. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Real Madrid will den Franzosen eigentlich unbedingt noch in diesem Sommer verpflichten, obwohl dessen Vertrag in einem Jahr auslaufen würde.

Im Zeichen der knappen Zeit scheinen die Königlichen nun so langsam die Geduld zu verlieren. Nachdem Le Parisien von einem Ultimatum berichtete, vermeldeten RMC Sport und L’Équipe am frühen Montagabend, dass Real Madrid die Verhandlungen um einen Mbappé-Deal abgebrochen habe.

Laut L’Equipe hatten die Madrilenen zuvor ihr Angebot erhöht. Sie sollen nun 200 Millionen Euro für den Franzosen geboten haben. Allerdings heißt es auch, dass bis zur Schließung des Transferfensters nichts ausgeschlossen werden kann.

Gibt es eine erneute Wende? Es wäre der größtmögliche Knall am Deadline Day.

Nächstes Mbappé-Angebot! So viel will Real zahlen

Richarlison - FC Everton

Falls es doch noch zum Wechsel von Mbappé kommt, könnte dieser ein Beben auf dem Transfermarkt auslösen.

PSG müsste Ersatz für den Offensivspieler finden. Und dabei kommt der Name Richarlison ins Spiel. Der Stürmer des FC Everton hat sich in den letzten Jahren auf die Liste von einigen Top-Klubs geschossen. Im Sommer wurde er in Peking mit seinem Heimatland Brasilien OIympiasieger.

“Wir denken nicht darüber nach, ihn zu verkaufen”, sagte Toffees-Trainer Rafa Benitez allerdings jüngst. PSG müsste also überzeugend sein, was mit Taschen voll Geld nach einem Mega-Transfer allerdings möglich wäre.

Eden Hazard - Real Madrid

Noch eine mögliche Folge des Bebens: Real müsste noch Geld für die kostenintensive Verpflichtung von Mbappé einsammeln. Laut Marca stünden dafür neben Luka Jovic und Mariano Diaz auch Eden Hazard zur Debatte.

Der Mittelfeld-Star ist nach seinem Wechsel vom FC Chelsea im Sommer 2019 nie so wirklich bei den Königlichen angekommen. Andererseits ist die Klasse des 30-Jährigen unbestritten, weswegen Klubs bereit sein könnten, eine nette Summe für Hazard auf den Tisch zu legen.

Nach Berichten der Marca denkt vor allem Juventus Turin über eine Verpflichtung des Belgiers nach.

Callum Hudson-Odoi - FC Chelsea

Findet Callum Hudson-Odoi doch noch den Weg in die Bundesliga?

Der Offensivspieler des FC Chelsea wurde in den vergangenen Transferperioden regelmäßig mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, zu einem Vollzug kam es aber nie. Nun könnte der Engländer ausgerechnet beim Rivalen Borussia Dortmund landen.

SPORT1 kann Berichte bestätigen, wonach der BVB Interesse an einer Ausleihe des 20-Jährigen hat. Wie wahrscheinlich ein solcher Last-Minute-Deal ist, ist aber schwer zu sagen.

"Das war unnötig!" Stolpert Tuchel über Hudson-Odoi?

Philippe Coutinho - FC Barcelona

So oft, wie Coutinho schon auf der Verkaufsliste des FC Barcelona steht, ist es fast ein Wunder, dass er noch in Katalonien unter Vertrag steht. Der ehemalige Bayern-Star ist auch in diesem Sommer zu haben - wenn der Preis stimmt. Barca ist finanziell bekanntlich nicht gerade auf Rosen gebettet.

Eine ganz heiße Spur ist rund um Coutinho allerdings nicht zu erkennen. AC Mailand, Leicester City und Olympique Marseille sollen interessiert sein, es kann sich aber auch um reine Gerüchte handeln.

Corentin Tolisso - FC Bayern

SPORT1 berichtete bereits zu Beginn der Vorbereitung, dass Corentin Tolisso ein Wackelkandidat bei den Bayern ist.

Rund um den Saisonstart hat der Franzose zwar bei Kurzeinsätzen gezeigt, dass er eine gute Option für Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist, ein Abgang ist allerdings weiter denkbar. Vor allem nach der Verpflichtung von Marcel Sabitzer.

Die heißeste Spur führt zu Juventus Turin, wie L’Euqipe berichtete. Wenn der Preis stimmt, könnte Tolisso durchaus noch die Säbener Straße verlassen.

Filip Kostic - Eintracht Frankfurt

Zuletzt machten unschöne Schlagzeilen rund um Filip Kostic und einen Streik die Runde. Das könnte dazu führen, dass der Serbe noch wechselt. (Bericht: Spaltet Kostic die Eintracht?)

Das Wunsch-Ziel des Frankfurters ist Lazio Rom. Die Klubs konnten sich jedoch noch nicht auf eine Ablösesumme einigen, weswegen ein Transfer alles andere als sicher ist. Es wird spannend in Frankfurt.

Ilaix Moriba - FC Barcelona

Auf der Suche nach einem Ersatz für Marcel Sabitzer könnte RB Leipzig beim FC Barcelona fündig werden.

Verschiedene spanische Medien schreiben von dem Interesse der Sachsen an dem 18 Jahre alten Ilaix Moriba, mit dem sich der Klub sogar schon einig sein soll. Problem dürfte also nur die Transfersumme sein, die im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen dürfte. Mit dem Verkauf von Sabitzer dürfte das machbar für RB sein. Moriba gilt als großes Talent und durfte bereits an der Seite von Lionel Messi bei den Profis ran.

Barças neues La-Masia-Talent, das schon Real entnervte

Eduardo Camavinga - Stade Rennes

Der 18 Jahre alte Franzose gilt längst als eines der größten Talente seiner Generation.

Praktisch alle Top-Klubs sind daher interessiert, auch der FC Bayern stand in Kontakt mit dem Umfeld des Mega-Talents. Nun scheint es allerdings so, als ob Paris Saint-Germain das Rennen machen könnte. SPORT1 weiß, dass beide Seiten an einem Deal arbeiten.

Noch ist aber nicht sicher, ob es vor Ende der Frist noch zu einer Einigung zwischen PSG, Rennes und Camavinga kommt. L’Equipe brachte die Summe von 30 Millionen Euro ins Spiel.

Jules Koundé - FC Sevilla

Der Franzose hat das Zeug dazu, einer der teuersten Transfers in diesem Sommer zu werden.

Der FC Chelsea will den Innenverteidiger als Ersatz für den zu West Ham United gewechselten Kurt Zouma verpflichten. Laut dem Guardian stehen die Blues in engen Verhandlungen mit dem 22-Jährigen, der eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt.

Diese liegt allerdings bei der Summe von 80 Millionen Euro - nicht gerade ein Schnäppchen.

Saúl Níguez - Atlético Madrid

Saúl Níguez wurde vor einigen Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht - FCB-Präsident Herbert Hainer hatte allerdings bereits angedeutet, dass daran wenig dran sei.

Stattdessen könnte es den Mittelfeld-Star von Atlético Madrid auf die Insel ziehen. Manchester United, der FC Chelsea und der FC Liverpool sind mögliche Abnehmer. Wer den 26-Jährigen wirklich will, muss aber wohl eine Summe jenseits der 50 Millionen Euro bieten. Unklar, ob sich in den letzten Stunden des Transferfensters ein Verein findet, der dazu bereit ist.