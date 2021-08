US Open: Andrea Petkovic in Runde zwei - auch Angelique Kerber weiter

US Open: Das letzte Grand Slam des Jahres

Andrea Petkovic nimmt ihre Auftakthürde bei den US Open souverän. Die 33-Jährige fordert nun eine Spanierin.

Andrea Petkovic brüllte ihre Freude heraus und winkte strahlend dem New Yorker Publikum zu.

Die 33 Jahre alte Darmstädterin hat ihre Auftakthürde bei den US Open letztlich souverän genommen. ( Täglich ausgewählte Partien der US Open im LIVETICKER )

Kerber wendet Erstrunden-Aus ab

Petkovic besiegte die Rumänin Irina-Camelia Begu am Montag 6:2, 7:6 (7:3) und trifft nun auf die an Position neun gesetzte Spanierin Garbine Muguruza. Zudem wendete Angelique Kerber gegen die Ukrainerin Dayana Yastremska ein Erstrunden-Aus ab. Die Turniersiegerin von 2016 setzte sich in einem enorm engen Match mit 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) durch.